Свет в Славутиче восстановлен: какая ситуация в энергосистеме Украины
- Несмотря на ночные атаки на энергообъекты Днепропетровской области, ситуация в энергосистеме Украины остается под контролем, а в городе Славутич уже полностью восстановлено электроснабжение.
- В то же время в ряде областей продолжаются аварийные работы из-за последствий обстрелов и неблагоприятных погодных условий.
Ситуация в энергосистеме Украины из-за постоянных российских ударов остается сложной, однако контролируемой.
Об этом заявил государственный секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко во время пресс-брифинга 7 января.
Какая ситуация в энергосистеме 7 января
По его словам, этой ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители, но продолжаются аварийно-восстановительные работы.
После проведения восстановительных работ полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич, который подвергся атаке накануне. Сейчас жители города снова со светом.
В то же время оператор системы распределения продолжает применять сетевые ограничения в Одесской области из-за повреждений, вызванных последствиями предыдущих массированных российских атак. Однако продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Сергей Суярко подчеркнул, что ситуация постепенно улучшается в части наиболее энергодефицитных регионов — это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических перечней объектов критической инфраструктуры.
Кроме этого, по состоянию на утро 7 января есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях в результате неблагоприятных погодных условий. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.