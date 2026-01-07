Ситуация в энергосистеме Украины из-за постоянных российских ударов остается сложной, однако контролируемой.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко во время пресс-брифинга 7 января.

Какая ситуация в энергосистеме 7 января

По его словам, этой ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители, но продолжаются аварийно-восстановительные работы.

После проведения восстановительных работ полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич, который подвергся атаке накануне. Сейчас жители города снова со светом.

В то же время оператор системы распределения продолжает применять сетевые ограничения в Одесской области из-за повреждений, вызванных последствиями предыдущих массированных российских атак. Однако продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Сергей Суярко подчеркнул, что ситуация постепенно улучшается в части наиболее энергодефицитных регионов — это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических перечней объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, по состоянию на утро 7 января есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях в результате неблагоприятных погодных условий. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.