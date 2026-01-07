Світло у Славутичі відновлено: яка ситуація в енергосистемі України
- Попри нічні атаки на енергооб'єкти Дніпропетровщини, ситуація в енергосистемі України залишається контрольованою, а в місті Славутич уже повністю відновлено електропостачання.
- Водночас у низці областей тривають аварійні роботи через наслідки обстрілів та несприятливі погодні умови.
Ситуація в енергосистемі України через постійні російські удари залишається складною, проте контрольованою.
Про це заявив державний секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко під час пресбрифінгу 7 січня.
Яка ситуація в енергосистемі 7 січня
За його словами, цієї ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі, але тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас повністю відновлено електропостачання у місті Славутич, яке зазнало атаки напередодні. Наразі жителі міста знову зі світлом.
Оператор системи розподілу продовжує застосовувати мережеві обмеження в Одеській області через пошкодження, спричинені наслідками попередніх масованих російських атак. Проте тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Сергій Суярко наголосив, що ситуація поступово покращується у частині найбільш енергодефіцитних регіонів – це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури.
Крім цього, станом на ранок 7 січня є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях внаслідок несприятливих погодних умов. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.