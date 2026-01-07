Ситуація в енергосистемі України через постійні російські удари залишається складною, проте контрольованою.

Про це заявив державний секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко під час пресбрифінгу 7 січня.

Яка ситуація в енергосистемі 7 січня

За його словами, цієї ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі, але тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас повністю відновлено електропостачання у місті Славутич, яке зазнало атаки напередодні. Наразі жителі міста знову зі світлом.

Оператор системи розподілу продовжує застосовувати мережеві обмеження в Одеській області через пошкодження, спричинені наслідками попередніх масованих російських атак. Проте тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Сергій Суярко наголосив, що ситуація поступово покращується у частині найбільш енергодефіцитних регіонів – це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури.

Крім цього, станом на ранок 7 січня є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях внаслідок несприятливих погодних умов. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.