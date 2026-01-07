Украинская переговорная команда готовится проводить переговоры по самым сложным вопросам из базовой рамки по окончанию войны.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

Переговоры о завершении войны: о чем идет речь

Владимир Зеленский уточнил, что секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал ему о работе украинской переговорной команды во Франции.

Также он анонсировал, что скоро состоится очередная сессия переговоров с представителями президента Соединенных Штатов.

– Это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям, – говорится в сообщении.

Также Зеленский поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и Соединенными Штатами.

– Украина не уклоняется от самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну, – отметил он.

Президент анонсировал, что по итогам дня ожидает подробный доклад от украинской переговорной команды.

По его словам, Украину сегодня будут представлять Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз.

Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча Коалиции желающих, по результатам которой страны-союзники подписали декларацию о намерениях по развертыванию в Украине многонациональных сил после прекращения огня.