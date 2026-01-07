Українська переговорна команда готується проводити переговори щодо найскладніших питань з базової рамки щодо закінчення війни.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Переговори щодо завершення війни: про що йдеться

Володимир Зеленьский уточнив, що секретар РНБО Рустем Умєров розповів йому щодо роботи української переговорної команди у Франції.

Зараз дивляться

Також він анонсував, що скоро відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента Сполучених Штатів.

– Це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами.

– Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну, – зазначив він.

Президент анонсував, що за підсумками дня очікує на детальну доповідь від української переговорної команди.

За його словами, Україну сьогодні представлятимуть Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз.

Нагадаємо, 6 січня у Парижі відбулась зустріч Коаліції охочих, за результатами якої країни-союзники підписали декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил після припинення вогню.