У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих щодо гарантій безпеки, а також тристоронні декларації між Францією, Великою Британією та Україною.

Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами у Парижі 6 січня.

Розгортання західних сил в Україні

За словами президента Франції, підписано декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Він розповів, що першою лінією стримування потенційної російської агресії залишатимуться Збройні сили України.

Макрон зазначив, що після завершення повномасштабної війни чисельність української армії становитиме 700 тис. військовослужбовців, а західні партнери взяли на себе зобов’язання підтримувати її.

– Сьогодні ми визнали, що наші позиції збігаються. Позиції українців, Коаліції охочих і американців, щоб надати надійні гарантії безпеки, – наголосив Макрон.

Як пояснив президент Франції, гарантії безпеки України охоплюють декілька компонентів.

Він розповів, що головнокомандувачі зробили звіт у рамках координації між європейцями та американцями. Сторони погодили створення Координаційного центру при оперативному штабі Коаліції охочих, щоб працювати між компетентними арміями, посилювати оперативну співпрацю між Україною і Європою.

Лідери відзначили зобов’язання щодо поглиблення довгострокового співробітництва в галузі оборони з Україною.

– Ми також вирішили створити координаційний центр США/Україна/Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі, – йдеться в тексті заяви Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні, оприлюдненій Францією.

Механізми моніторингу припинення вогню

В рамках коаліції та робіт, які були проведені протягом останніх місяців, вдалося консолідувати підхід, розповів Макрон.

По-перше, закладено механізми моніторингу до отримання режиму припинення вогню під керівництвом США та за сприяння країн Коаліції охочих, які підтвердять свою участь в механізмі.

По-друге, необхідно забезпечити підтримку для Збройних сил України, які залишаться першою лінією оборони для стримування агресії. Потрібно надавати військову підтримку, щоб українські військові могли відбивати потенційну агресію, вважає Макрон.

По-третє, продовжиться підготовка до організації та розгортання в Україні багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на землі, щоб забезпечити гарантування безпеки після припинення вогню, пояснив президент Франції.

Крім цього, під час зустрічі у Парижі країни-союзники проговорили, як юридично закріпити зобов’язання щодо підтримки України у разі нового нападу з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський розповів, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові, а найближчим часом відбудеться їхнє підписання.

Водночас Велика Британія і Франція домовилися побудувати військові центри по всій території України після узгодження припинення вогню, наголосив під час пресбрифінгу прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Зеленський про спільну декларацію

– Це сигнал, наскільки Європа та вся Коаліція охочих готові працювати заради безпеки, – стверджує Володимир Зеленський.

За його словами, завдяки цим документам посилиться подальша юридична робота в країнах з парламентами, щоб Україна була готова розмістити сили Коаліції охочих під час завершення війни.

Він зазначив, що деталі пропрацьовані в системі інших документів. Президент наголосив, що визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у повітрі, на морі, у відновленні.

Крім цього, вже визначено, які сили потрібні та як ними керуватимуть. На думку Зеленського, ключовий елемент – українська армія, на основі якої ефективно працюватимуть всі інші елементи.

Як зазначив президент, військові Франції, Великої Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складників Збройних сил, які потрібні та зможуть спрацювати.

– У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова – з усіх країн Коаліції охочих. Хочу подякувати кожному лідеру та державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення, – наголосив Зеленський.

Крім цього, була дуже предметна розмова з американською стороною щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Як стверджує президент України, Америка готова працювати щодо цього.

– І один з найбільш важливих компонентів – це стримування, інструменти, які не допустять нової російської агресії. Все це бачимо, – наголосив глава держави.