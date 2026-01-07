Президент Владимир Зеленский заявил, что война может закончится во время председательства Кипра в Совете ЕС.

Зеленский о ходе переговоров по окончанию войны

Во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа. По его словам, война может закончиться во время председательства Кипра в Совете ЕС.

— Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может закончиться еще во время вашего президентства, — сказал Зеленский

Президент также подчеркнул необходимость санкций против РФ и поддержки Украины.

Сейчас смотрят

— Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удары теневому флоту России, потому что каждый доллар, который теряет Россия, она теряет как агрессор, — отметил Зеленский.

Напомним, что 1 января 2026 года Республика Кипр начала председательство в Европейском Союзе, которое продлиться 6 месяцев. Точнее – в Совете ЕС, который является своеобразным форумом руководства всех государств-членов, принимающим решения по всем направлениям деятельности Евросоюза.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года может стать историческим для пути Украины в ЕС.