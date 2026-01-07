Президент Володимир Зеленський заявив, що війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС.

Зеленський про перебіг перемовин щодо закінчення війни

Під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру у Раді ЄС президент Володимир Зеленський заявив, що перемовини України з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу. За його словами, війна може закінчитися під час головування Кіпру у Раді ЄС.

– Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства, – сказав Зеленський

Президент наголосив також на необхідності санкцій проти РФ і підтримці України.

– Новий пакет готується, багато кроків вживається, щоб завдати удари тіньовому флотові Росію, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 1 січня 2026 року Республіка Кіпр розпочала піврічне головування у Європейському Союзі. Точніше – у Раді ЄС, яка є своєрідним форумом керівництва усіх держав-членів, що ухвалює рішення стосовно всіх напрямків діяльності Євросоюзу.

До речі, раніше Володимир Зеленський заявив, що головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року може стати історичним для шляху України до ЄС.