Турция рассматривает возможность привлечения своего военного контингента к миротворческой миссии в Украине только в случае достижения режима прекращения огня и при наличии понятной структуры и задач такой миссии.

Об этом заявили представители Министерства национальной обороны Турции во время пресс-брифинга в Анкаре.

Какую роль готова взять на себя Турция

В турецком оборонном ведомстве подчеркнули, что после установления режима прекращения огня Анкара готова координировать военное планирование мероприятий по обеспечению безопасности в Черном море, в частности по стабильности и безопасности судоходства.

Также в Минобороны Турции подчеркнули, что страна и в дальнейшем будет придерживаться Конвенции Монтре, которая регулирует режим прохода судов через черноморские проливы и остается ключевым элементом безопасности региона.

Кроме того, Анкара заявила о готовности присоединиться к любым международным инициативам, направленным на достижение устойчивого прекращения огня, и подтвердила участие в так называемой Коалиции желающих.

Ранее ряд западных стран, в частности Великобритания и Франция, заявили о готовности обсуждать развертывание военных подразделений в Украине после заключения мирного соглашения.

В то же время Россия неоднократно выступала против присутствия иностранных войск на украинской территории и не демонстрирует готовности к быстрому мирному урегулированию.