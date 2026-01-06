Германия может разместить контингент в соседней с Украиной стране НАТО – Мерц
- Германия может направить военный контингент в страны НАТО, граничащие с Украиной, после прекращения огня.
- Формат и объем немецкого вклада в гарантии безопасности Украины должны утвердить федеральное правительство и Бундестаг после определения всех условий.
Германия после прекращения огня в Украине может направить свой военный контингент в страны НАТО, граничащие с украинской территорией.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции по итогам встречи Коалиции желающих.
Мерц о размещении немецкого контингента после перемирия
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет вносить свой вклад в поддержку Украины, в частности на политическом, финансовом и военном уровнях.
Он обозначил возможные варианты участия Германии в обеспечении безопасности после прекращения боевых действий.
— Это может включать, например, размещение войск для Украины на соседней территории НАТО после заключения перемирия, — сказал он.
Канцлер обратил внимание на то, что формат и масштабы вклада Германии в гарантии безопасности Украины должны быть утверждены федеральным правительством и Бундестагом после того, как будут определены все необходимые условия.
— От себя и от имени Федерального правительства хочу сказать: мы принципиально ничего не исключаем, — подчеркнул Мерц.
По его словам, на данный момент полный пакет гарантий безопасности еще не согласован, однако уже существуют конкретные предложения.
Мерц отметил, что в рамках таких гарантий должны сочетаться два подхода: размещение войск непосредственно в Украине и дополнительное размещение сил в соседних с ней государствах, которые могут быть привлечены в случае новой агрессии со стороны России.
— Речь идет не только о военной поддержке Украины. Речь идет о военной поддержке мира и свобод во всей Европе. Речь идет о длительном сохранении политического порядка мира и свободы на всем европейском континенте. Мы его всегда защищали, — сказал Мерц.
Напомним, в Париже была подписана совместная декларация всех государств Коалиции желающих, касающаяся гарантий безопасности, а также отдельные трехсторонние декларации с участием Франции, Великобритании и Украины.
Об этом сообщили Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц.
Главы государств подчеркнули взятые обязательства по дальнейшему углублению долгосрочного сотрудничества с Украиной в сфере обороны.