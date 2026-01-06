Германия после прекращения огня в Украине может направить свой военный контингент в страны НАТО, граничащие с украинской территорией.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции по итогам встречи Коалиции желающих.

Мерц о размещении немецкого контингента после перемирия

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет вносить свой вклад в поддержку Украины, в частности на политическом, финансовом и военном уровнях.

Он обозначил возможные варианты участия Германии в обеспечении безопасности после прекращения боевых действий.

— Это может включать, например, размещение войск для Украины на соседней территории НАТО после заключения перемирия, — сказал он.

Канцлер обратил внимание на то, что формат и масштабы вклада Германии в гарантии безопасности Украины должны быть утверждены федеральным правительством и Бундестагом после того, как будут определены все необходимые условия.

— От себя и от имени Федерального правительства хочу сказать: мы принципиально ничего не исключаем, — подчеркнул Мерц.

По его словам, на данный момент полный пакет гарантий безопасности еще не согласован, однако уже существуют конкретные предложения.

Мерц отметил, что в рамках таких гарантий должны сочетаться два подхода: размещение войск непосредственно в Украине и дополнительное размещение сил в соседних с ней государствах, которые могут быть привлечены в случае новой агрессии со стороны России.

— Речь идет не только о военной поддержке Украины. Речь идет о военной поддержке мира и свобод во всей Европе. Речь идет о длительном сохранении политического порядка мира и свободы на всем европейском континенте. Мы его всегда защищали, — сказал Мерц.

Напомним, в Париже была подписана совместная декларация всех государств Коалиции желающих, касающаяся гарантий безопасности, а также отдельные трехсторонние декларации с участием Франции, Великобритании и Украины.

Об этом сообщили Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц.

Главы государств подчеркнули взятые обязательства по дальнейшему углублению долгосрочного сотрудничества с Украиной в сфере обороны.