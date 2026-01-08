Туреччина розглядає можливість залучення свого військового контингенту до миротворчої місії в Україні лише у разі досягнення режиму припинення вогню та за наявності зрозумілої структури й завдань такої місії.

Про це заявили представники Міністерства національної оборони Туреччини під час пресбрифінгу в Анкарі.

Яку роль готова взяти на себе Туреччина

У турецькому оборонному відомстві наголосили, що після встановлення режиму припинення вогню Анкара готова координувати військове планування заходів із гарантування безпеки у Чорному морі, зокрема щодо стабільності та безпеки судноплавства.

Також у Міноборони Туреччини підкреслили, що країна й надалі дотримуватиметься Конвенції Монтре, яка регулює режим проходу суден через чорноморські протоки і залишається ключовим елементом безпеки регіону.

Крім того, Анкара заявила про готовність долучатися до будь-яких міжнародних ініціатив, спрямованих на досягнення сталого припинення вогню, та підтвердила участь у так званій Коаліції охочих.

Раніше низка західних країн, зокрема Велика Британія та Франція, заявили про готовність обговорювати розгортання військових підрозділів в Україні після укладення мирної угоди.

Водночас Росія неодноразово виступала проти присутності іноземних військ на українській території та не демонструє готовності до швидкого мирного врегулювання.