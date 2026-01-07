Из-за атаки РФ на Украину в Запорожской области также введены аварийные отключения.

Аварийные отключения в Запорожской области

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, специалисты Запорожьеоблэнерго работают над восстановлением и стабилизацией системы.

Также в Запорожье наблюдаются перебои в водоснабжении. Все специалисты работают на местах и в настоящее время в городе постепенно восстанавливается подача воды.

— Почти все районы уже с водой, — добавил Федоров.

Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов — критическая инфраструктура функционирует.

— Все больницы города работают в штатном режиме. В случае отключений учреждения автоматически переходят на генераторы. Медицинская помощь предоставляется непрерывно, — написал он в Telegram.

Из-за масштабного отключения электроэнергии в Запорожской области мобильная связь работает в аварийном режиме.

Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — данного ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем.

— Прошу запорожцев ограничить пользование мобильной связью без крайней необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами, — пишет Иван Федоров.

Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи.

К тому же, из-за отключения электроэнергии в городе не слышен сигнал воздушной тревоги.

В области открывают пункты несокрушимости. На данный момент в Запорожье развернуты 200 таких центров помощи горожанам.

Ситуация находится под контролем.

Напомним, что Днепропетровская область почти полностью обесточена из-за вражеской атаки. В областном центре не работает метро. Также есть незапланированные остановки пригородных поездов и контролируемые задержки по четырем направлениям.