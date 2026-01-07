На Запорожье аварийные отключения света: все о блэкауте в регионе
- В Запорожье не только аварийные отключения света, но и проблемы с подачей воды.
- В то же время из-за отсутствия электроэнергии в городе не слышен сигнал воздушной тревоги.
- На данный момент в регионе мобильная связь работает в аварийном режиме.
Из-за атаки РФ на Украину в Запорожской области также введены аварийные отключения.
Аварийные отключения в Запорожской области
Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, специалисты Запорожьеоблэнерго работают над восстановлением и стабилизацией системы.
Также в Запорожье наблюдаются перебои в водоснабжении. Все специалисты работают на местах и в настоящее время в городе постепенно восстанавливается подача воды.
— Почти все районы уже с водой, — добавил Федоров.
Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов — критическая инфраструктура функционирует.
— Все больницы города работают в штатном режиме. В случае отключений учреждения автоматически переходят на генераторы. Медицинская помощь предоставляется непрерывно, — написал он в Telegram.
Из-за масштабного отключения электроэнергии в Запорожской области мобильная связь работает в аварийном режиме.
Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — данного ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем.
— Прошу запорожцев ограничить пользование мобильной связью без крайней необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами, — пишет Иван Федоров.
Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи.
К тому же, из-за отключения электроэнергии в городе не слышен сигнал воздушной тревоги.
В области открывают пункты несокрушимости. На данный момент в Запорожье развернуты 200 таких центров помощи горожанам.
Ситуация находится под контролем.
Напомним, что Днепропетровская область почти полностью обесточена из-за вражеской атаки. В областном центре не работает метро. Также есть незапланированные остановки пригородных поездов и контролируемые задержки по четырем направлениям.