На Запоріжжі аварійні відключення світла: усе про блекаут у регіоні
- У Запоріжжі не лише аварійні відключення світла, також спостерігаються перебої у водопостачанні.
- Водночас через знеструмлення у місті не чути сигнал повітряної тривоги.
- Наразі у регіоні мобільний зв’язок працює в аварійному режимі.
Через атаку РФ по Україні у Запорізькій області також запроваджені обмеження електропостачання.
Аварійні відключення у Запорізькій області
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, фахівці Запоріжжяобленерго працюють над відновленням і стабілізацією системи.
Також у Запоріжжі спостерігаються перебої у водопостачанні. Усі спеціалісти працюють на місцях і наразі у місті поступово відновлюється постачання води.
– Майже всі райони вже з водою, – додав Федоров.
Водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів – критична інфраструктура функціонує.
– Усі лікарні міста працюють у штатному режимі. У разі відключень заклади автоматично переходять на генератори. Медична допомога надається безперервно, – написав він у Telegram.
Через масштабне знеструмлення в Запорізькій області мобільний зв’язок працює в аварійному режимі.
Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї – цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі.
– Прошу запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами, – пише Іван Федоров.
Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку.
До того ж, через знеструмлення у місті не чути сигнал повітряної тривоги.
В області відкривають Пункти незламності. Станом на зараз у Запоріжжі розгорнуті 200 таких центрів допомоги містянам.
Ситуацію тримають під контролем.
Нагадаємо, що Дніпропетровська область майже повністю знеструмлена через ворожу атаку. В обласному центрі не працює метро. Також є незаплановані зупинки приміських поїздів і контрольовані затримки потягів за чотирма напрямками.