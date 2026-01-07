Через атаку РФ по Україні у Запорізькій області також запроваджені обмеження електропостачання.

Аварійні відключення у Запорізькій області

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, фахівці Запоріжжяобленерго працюють над відновленням і стабілізацією системи.

Також у Запоріжжі спостерігаються перебої у водопостачанні. Усі спеціалісти працюють на місцях і наразі у місті поступово відновлюється постачання води.

– Майже всі райони вже з водою, – додав Федоров.

Водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів – критична інфраструктура функціонує.

– Усі лікарні міста працюють у штатному режимі. У разі відключень заклади автоматично переходять на генератори. Медична допомога надається безперервно, – написав він у Telegram.

Через масштабне знеструмлення в Запорізькій області мобільний зв’язок працює в аварійному режимі.

Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї – цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі.

– Прошу запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами, – пише Іван Федоров.

Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку.

До того ж, через знеструмлення у місті не чути сигнал повітряної тривоги.

В області відкривають Пункти незламності. Станом на зараз у Запоріжжі розгорнуті 200 таких центрів допомоги містянам.

Ситуацію тримають під контролем.

Нагадаємо, що Дніпропетровська область майже повністю знеструмлена через ворожу атаку. В обласному центрі не працює метро. Також є незаплановані зупинки приміських поїздів і контрольовані затримки потягів за чотирма напрямками.