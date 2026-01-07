Після російської атаки у багатьох районах Дніпра та в області зникло електропостачання, також подекуди відсутнє водопостачання.

Аварійні відключення на Дніпропетровщині: що відомо

Окрім Дніпра електроенергія також відсутня і у деяких містах області, зокрема у Павлограді та Синельниковому.

– Дніпропетровська область: є аварійні відключення світла через ворожу атаку. Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло, – пише ДТЕК.

Спостерігаються проблеми з водопостачання та мобільним зв’язком.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.

– Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство “ДЗД” також знеструмлено, – написав він у Telegram.

Лукашук нагадав, що мапу Пунктів незламності можна знайти в Дії.

До речі, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попереджав про можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії у місті та радив на всяк випадок набрати води і зарядити гаджети.

Аварійні відключення на Дніпропетровщині: роботу метро та рух потягів зупинено

Крім того, через відсутність електропостачання зупинилось метро у Дніпрі. Наразі працівники виводять людей з тунелів, ескалатори не працюють, повідомили Суспільному місцеві жителі.

Як повідомили в Укрзалізниці, з безпекових міркувань та через відсутність напруги в мережі є незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких пролягає через Дніпропетровщину.

– Зокрема, йдеться про рейси сполученнями Запоріжжя – Синельникове, Чаплине – Синельникове, Дніпро – Чаплине, Пʼятихатки – Дніпро. Як матимемо змогу – продовжимо рух, – йдеться у повідомленні.

Орієнтовно час затримки – година. Готуються резервні тепловози.

Зазначається, що Укрзалізниця оперативно реагує на масштабні знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях – всі поїзди в регіоні переходять на резервну теплотягу, а засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервного живлення.

– Вокзали також заживлені від генераторів. У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink, – додає Укрзалізниця.

З контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:

734 Київ — Дніпро;

37 Запоріжжя — Київ;

119 Дніпро — Холм;

79 Дніпро — Львів.

Зазначається, що завтра рух поїздів Dnipro City Express також буде налагоджено під теплотягою.

Укрзалізниця просить пасажирів уважно слухати оголошення на місцях, дослухатись до порядку дій залізничників та не нехтувати безпекою.

Нагадаємо, що протягом дня 7 січня сили ППО збили 14 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною. Відомо, що черговий удар ворога прийшовся по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області. Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.

Через атаку російських БпЛа ввечері 7 січня у Жовтих Водах, що на Дніпропетровщині, пошкоджено промисловий об’єкт, що не працює.

Відомо про 14 пораненених через обстріли Нікопольщини. А також про пошкодження адмінбудівлі, двох гімназій, спортивної та мистецької шкіл, приватного підприємства, бюро ритуальних послуг, 8 осель, шести господарських споруд, сонячних панель, авто, лінії електропередач та газогону.

Станом на 18:30, внаслідок атаки на Дніпро у ніч проти 7 січня було поранено 10 людей. До того ж, надійшло 84 повідомлення про пошкодження майна через удар по місту.

Через атаку РФ на Кривий Ріг пошкоджені два приватні підприємства. У місті поранено 8 людей.