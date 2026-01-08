Российские войска 7 января осуществили одну из самых масштабных комбинированных атак по Кривому Рогу, в результате которой пострадали восемь человек и возникли серьезные проблемы с электроснабжением в нескольких районах города.

Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Последствия атаки РФ по Кривому Рогу 7 января

По словам Вилкула, атака происходила по нескольким локациям и стала одной из крупнейших за все время полномасштабного вторжения.

По состоянию на утро 8 января из восьми пострадавших в больницах остаются двое людей в состоянии средней тяжести.

Самой сложной остается ситуация с электроснабжением в Ингулецком районе, а также в части Металлургического и Долгинцевского районов.

Аварийно обесточены 29 360 абонентов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Водоснабжение на юге города поддерживается за счет генераторов.

Более 30 котельных были временно отключены, однако по состоянию на утро большинство из них работают в штатном режиме.

Одна котельная в Ингулецком районе функционирует от генератора, подачу тепла там только начинают. В городе фиксируют порывы сетей из-за гидроударов.

По словам Вилкула, все городские больницы работают на резервном питании. Пункты несокрушимости открыты и готовы принимать жителей.

Кроме того, электротранспорт в Ингулецком районе Кривого Рога уже возобновил работу, а школы и детские сады этого района перешли на дистанционный формат.

Также в Криворожском районе ночью были повреждены объекты инфраструктуры, возникли пожары.

Напомним, что мощные взрывы в Кривом Роге прогремели еще днем 6 января. Тогда российские войска нанесли баллистический удар по объекту инфраструктуры города.

После того удара город уже работал в режиме повышенной готовности, а часть объектов критической инфраструктуры была переведена на резервное питание.

Следующая массированная комбинированная атака 7 января значительно осложнила ситуацию — удары были нанесены по нескольким локациям, что привело к масштабным отключениям электроэнергии, перебоям с теплом и водоснабжением и ранениям мирных жителей.

Таким образом, Кривой Рог подвергся двум последовательным ударам менее чем за двое суток.