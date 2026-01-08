Російські війська 7 січня здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак по Кривому Рогу, внаслідок якої постраждали восьмеро людей та виникли серйозні проблеми з електропостачанням у кількох районах міста.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Наслідки атаки РФ по Кривому Рогу 7 січня

За словами Вілкула, атака відбувалася по кількох локаціях і стала однією з найбільших за весь час повномасштабного вторгнення.

Зараз дивляться

Станом на ранок 8 січня з восьми постраждалих у лікарнях залишаються двоє людей у стані середньої тяжкості.

Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням в Інгулецькому районі, а також у частині Металургійного та Довгинцівського районів.

Аварійно знеструмлені 29 360 абонентів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Водопостачання на півдні міста утримується коштом генераторів.

Більш як 30 котелень були тимчасово відключені, однак станом на ранок більшість із них працюють у штатному режимі.

Одна котельня в Інгулецькому районі функціонує від генератора, подачу тепла там лише розпочинають. У місті фіксують пориви мереж через гідроудари.

За словами Вілкула, усі міські лікарні працюють на резервному живленні. Пункти незламності відкриті та готові приймати мешканців.

Крім того, електротранспорт в Інгулецькому районі Кривого Рогу вже відновив роботу, а школи і дитячі садки цього району перейшли на дистанційний формат.

Також у Криворізькому районі вночі були пошкоджені об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.

Нагадаємо, що потужні вибухи у Кривому Розі пролунали ще вдень 6 січня. Тоді російські війська завдали балістичного удару по об’єкту інфраструктури міста.

Після того удару місто вже працювало в режимі підвищеної готовності, а частина об’єктів критичної інфраструктури була переведена на резервне живлення.

Наступна масована комбінована атака 7 січня значно ускладнила ситуацію — удари були завдані по кількох локаціях, що спричинило масштабні знеструмлення, перебої з теплом і водопостачанням та поранення мирних жителів.

Таким чином Кривий Ріг зазнав двох послідовних ударів менш ніж за дві доби.