Россия в настоящее время ограничивает выходы своих кораблей в акваторию Азовского моря из-за ограниченности маршрутов для навигации и из-за больших рисков быть пораженными.

Россия боится выводить корабли в Азовское море

Как сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона Єдині новини, для российских кораблей в Азовском море нет места для базирования.

— Находиться там (в Азовском море, – Ред.) негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море – максимально 15 метров – поэтому рекомендуемые пути там довольно узкие, — отметил Плетенчук.

Он добавил, что если россияне заходят в Азовское море, то смешивают свои корабли с гражданскими, чтобы таким образом прикрыться.

Сейчас смотрят

— Но сказать, что они там постоянно находятся, я не могу, ведь враг понимает, что вся территория Азовского моря под нашим огневым контролем, — добавил Плетенчук.

К слову, ранее Дмитрий Плетенчук сообщал, что акватория Черного и Азовского морей для российского флота фактически закрыта, новые корабли РФ не заводит. Он рассказывал, что россияне не могут безопасно оставлять корабли даже в доках из-за угрозы поражения.