Росія наразі обмежує виходи своїх кораблів в акваторію Азовського моря через обмеженість маршрутів для навігації та через великі ризики бути ураженими.

Росіяни бояться виводити кораблі в Азовське море

Як повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини, для російський кораблів в Азовському морі немає місця для базування.

– Перебувати там (у Азовському морі, – Ред.) немає де і в плані базування, і в плані навігації. Це неглибоке море – максимально 15 метрів – тому рекомендовані шляхи там доволі вузькі, – зазначив Плетенчук.

Він зазначив – якщо росіяни заходять в Азовське море, то змішують свої кораблі з цивільними, щоб у такий спосіб прикритися.

– Але сказати, що вони там постійно перебувають, я не можу, адже ворог розуміє, що вся територія Азовського моря під нашим вогневим контролем, – додав Плетенчук.

До речі, раніше Дмитро Плетенчук повідомляв, що акваторія Чорного й Азовського морів для російського флоту фактично закрита, нові кораблі РФ не заводить. Він розповідав, що росіяни не можуть безпечно залишати кораблі навіть у доках через загрозу ураження.