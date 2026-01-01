У флоту РФ немає стратегічної перспективи залишатися у Чорному та Азовському морях – ВМС
- Акваторія Чорного й Азовського морів для російського флоту фактично закрита, нові кораблі РФ не заводить.
- Росіяни не можуть безпечно залишати кораблі навіть у доках через загрозу ураження.
- Попри зростання атак РФ на цивільні судна, морський коридор з України працює та залишається важливим для міжнародної торгівлі.
Корабельно-катерний склад російського флоту не має перспектив для подальшого перебування у Чорному та Азовському морях.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Російський флот у Чорному і Азовському морях
За словами Дмитра Плетенчука, на сьогодні стратегічна перспектива для російських кораблів точно не покращується, тому що акваторія обох морів фактично закрита.
— Завести нові одиниці росіяни не можуть і не хочуть, точніше, технічно можуть, але останні одиниці (кораблів, — Ред.) вони виводили. Тобто корабельно-катерний склад залишається таким же, що і станом на зараз. І у нього перспектив подальшого адекватного перебування тут немає, — сказав Дмитро Плетенчук.
Він зауважує, що росіяни не можуть в доках залишати кораблі, навіть на обслуговування, бо це робить їх зручними мішенями.
— Залишається авіація. Ви бачите, що в кінці року вони втратили кілька одиниць в Криму. І це теж є їхньою одвічною проблемою — вони мають все одно знаходитися доволі близько до нас, щоб працювати в тій самій акваторії, — наголосив речник ВМС.
Дмитро Плетенчук також розповів, що під кінець 2025 року росіяни збільшили кількість ударів по цивільних судах. Та попри атаки морський коридор з України все одно працює.
— Ситуація буде приблизно така сама, але завжди, звісно, такою не буде. Цей коридор не лише про нас та нашого ворога, а й про міжнародну торгівлю. До речі, країна, яка отримує найбільше вантажів цим коридором, — це Китайська Народна Республіка, а на другому місці — європейські країни, — наголосив Дмитро Плетенчук.