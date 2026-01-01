Корабельно-катерний склад російського флоту не має перспектив для подальшого перебування у Чорному та Азовському морях.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Російський флот у Чорному і Азовському морях

За словами Дмитра Плетенчука, на сьогодні стратегічна перспектива для російських кораблів точно не покращується, тому що акваторія обох морів фактично закрита.

— Завести нові одиниці росіяни не можуть і не хочуть, точніше, технічно можуть, але останні одиниці (кораблів, — Ред.) вони виводили. Тобто корабельно-катерний склад залишається таким же, що і станом на зараз. І у нього перспектив подальшого адекватного перебування тут немає, — сказав Дмитро Плетенчук.

Він зауважує, що росіяни не можуть в доках залишати кораблі, навіть на обслуговування, бо це робить їх зручними мішенями.

— Залишається авіація. Ви бачите, що в кінці року вони втратили кілька одиниць в Криму. І це теж є їхньою одвічною проблемою — вони мають все одно знаходитися доволі близько до нас, щоб працювати в тій самій акваторії, — наголосив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук також розповів, що під кінець 2025 року росіяни збільшили кількість ударів по цивільних судах. Та попри атаки морський коридор з України все одно працює.

— Ситуація буде приблизно така сама, але завжди, звісно, такою не буде. Цей коридор не лише про нас та нашого ворога, а й про міжнародну торгівлю. До речі, країна, яка отримує найбільше вантажів цим коридором, — це Китайська Народна Республіка, а на другому місці — європейські країни, — наголосив Дмитро Плетенчук.