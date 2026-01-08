Больничный — это официальное подтверждение временной нетрудоспособности работника, которое удостоверяет, что по состоянию здоровья он не может выполнять свои профессиональные обязанности.

Документ оформляется медицинским работником после обследования пациента и установления диагноза.

Листок нетрудоспособности служит основанием для освобождения от работы на определенный срок, а также дает право на получение выплат за период болезни или травмы.

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Пенсионный фонд Украины компенсирует дни нетрудоспособности, начиная с шестого, если работник имеет достаточный страховой стаж (от шести месяцев). Первые пять дней оплачивает работодатель.

Однако бывают случаи, когда работник очень долго находится на больничном или берет его слишком часто. Можно ли за такое уволить?

Сколько дней можно быть на больничном и можно ли уволить работника за длительное пребывание на нем — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько можно быть на больничном в 2026 году

Оформление больничного проходит в несколько шагов. Сначала работник должен обратиться к врачу для прохождения медицинского осмотра. Если устанавливается факт временной нетрудоспособности, врач оформляет больничный лист.

Напоминаем, что, начиная с 2021 года, в Украине полностью внедрен электронный формат больничных, что значительно облегчило процесс подачи и обработки данных между медицинскими учреждениями, работодателями и органами социального страхования.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №1234 от 17 июля 2021 года Об утверждении Порядка выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в электронном реестре листков нетрудоспособности, врач имеет право выдать больничный:

на первичном этапе — до пяти дней;

после повторного осмотра — еще до 30 дней в целом;

максимальная продолжительность больничного без направления на прохождение комиссии — до четырех месяцев.

Сколько дней можно быть на больничном без направления на комиссию

Продолжительность непрерывного больничного не должна превышать 120 дней в течение года.

В случае периодической нетрудоспособности (например, рецидив хронического заболевания) после превышения этих сроков вопрос трудоспособности решает специальная комиссия.

Есть ли ограничения на количество больничных дней в год

Юристы Бесплатной правовой помощи в комментарии Фактам ICTV рассказали, что сейчас в украинском законодательстве нет четкого предела по общему количеству дней, в течение которых работник может быть на больничном в течение календарного года.

— В соответствии со статьей 40 КЗоТ, работодатель не имеет права уволить работника за то, что он берет больничный. Но есть исключения, — отмечают юристы.

Ограничения касаются только периода одной непрерывной временной нетрудоспособности — то есть если работник находится на больничном более четырех месяцев подряд без перерыва (исключение составляют случаи, связанные с производственными травмами или беременностью).

Если работник не предоставляет надлежащим образом оформленный больничный лист или если злоупотребление подтверждено — в таком случае возможно увольнение.

Также, согласно закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения (статья 5), в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем после окончания отпуска.

Как часто можно брать больничный согласно законодательству

Больничный можно оформлять каждый раз, когда есть обоснованная медицинская причина, независимо от того, сколько раз в год это происходит. Главное иметь официальное подтверждение от врача (больничный лист) и придерживаться утвержденных сроков лечения.

Итак, сколько можно быть на больничном зависит от состояния здоровья человека.

Если есть определенные симптомы, необходимо сначала обратиться к врачу и получить медицинское заключение, подтверждающее потребность во временном освобождении от работы.

Далее важно убедиться, что информация о вашей нетрудоспособности была внесена в электронную систему здравоохранения (ЭСЗО).

После этого следует проинформировать работодателя о состоянии здоровья и передать электронный или (при необходимости) распечатанный вариант больничного листа.

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