У Дніпрі вже заживлена уся критична інфраструктура після масового знеструмлення внаслідок ворожої атаки у ніч проти 8 січня.

Оновлено 0 19:08. Про це повідомив СЕО енергопостачальника Yasno Сергій Коваленко.

Яка ситуація електроенергією у Дніпрі та області

– У Дніпрі заживлена уся критична інфраструктура, крім міста Павлоград, де постійна тривога. Також зі світлом ще понад 100 тис. клієнтів, – розповів він.

За його словами мера Дніпра Бориса Філатова, електротранспорт по місту компенсується автобусами, а місто має запас палива на декілька діб.

На території Дніпра, окрім державних та приватних, працює 89 комунальних пунктів незламності.

Ситуація з теплом, водою та електроенергією на Дніпропетровщині

Після російської атаки на Дніпропетровщині понад мільйон людей залишалися без базових комунальних послуг, а ситуацію у Дніпрі називали надзвичайною національного рівня. Про це повідомили віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та мер Дніпра Борис Філатов.

За словами Кулеби, ремонтні бригади працювали у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути тепло та воду мешканцям області.

Частину централізованих систем у кількох населених пунктах уже вдалося відновити, однак у багатьох районах ситуація залишається складною.

У будинках на лівому березі Дніпра вода подається зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

Повідомлялося, що на Дніпропетровщині без електропостачання залишаються близько 800 тис. родин.

Відновлювальні роботи тривають безперервно з ночі, до них залучені всі бригади регіону. Подачу електроенергії побутовим споживачам планують після повного заживлення критичних об’єктів.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що у Синельниковому водопостачання вже відновили.

Для Павлограда та громад Павлоградського і Синельниківського районів, за попередніми даними, потрібна приблизно доба, щоб повністю заповнити системи.

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що суто технічно ситуація у місті є однією з найскладніших і має ознаки надзвичайної ситуації національного рівня.

За його словами, з ночі місто працює за всіма алгоритмами реагування у постійному контакті з обласною військовою адміністрацією, профільними міністерствами та службами.

Каналізація міста заживлена, а лівий берег підтримується резервними джерелами живлення.

Ситуація з водопостачанням на правому березі поступово стабілізується завдяки роботі енергетиків і комунальників.

Роботу електротранспорту компенсують автобусними маршрутами.

Дитячі садки працювали у режимі чергових груп по чотири години, а шкільні канікули у Дніпрі продовжили до 11 січня.

Нагадаємо, що після російської атаки у багатьох районах Дніпра та області зникло електропостачання, виникли перебої з водою і мобільним зв’язком.

Через знеструмлення зупинялося метро у Дніпрі, частина потягів курсувала під резервним теплотягом.

Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури були переведені на генератори, у містах розгорнули пункти незламності.