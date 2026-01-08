Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем ПВО Raven и двух прототипов систем Gravehawk, которые уже используются для защиты от российских воздушных атак.

Об этом говорится в письменном парламентском ответе Министерства обороны Великобритании от 6 января 2026 года, который цитирует UK Defence Journal.

Raven и Gravehawk: для чего эти системы Украине

Министерство обороны Великобритании сообщило, что все 13 систем противовоздушной обороны Raven уже находятся на вооружении украинских подразделений.

По словам министра по делам ветеранов Эла Карнса, эти системы позволяют украинским военным оперативно реагировать на российские воздушные угрозы вблизи линии фронта.

Что известно о ракетах Raven

Raven — это специализированное решение ПВО, разработанное специально для Украины и профинансированное Великобританией.

Система адаптирует ракету класса воздух-воздух AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с наземных платформ.

Raven предназначена для поражения беспилотников, самолетов и вертолетов, а также имеет ограниченные возможности борьбы с крылатыми ракетами.

Что известно о системе Gravehawk

Отдельно британское оборонное ведомство подтвердило передачу Украине двух прототипов систем Gravehawk. По контракту предусмотрена поставка еще 15 таких комплексов, первая партия которых должна поступить в ближайшее время.

Gravehawk разработана для усиления защиты городов и объектов критической инфраструктуры от дальнобойных атак РФ.

Это совместный проект Великобритании и Дании, который использует украинские ракеты класса воздух-воздух Р-73 в наземном варианте.