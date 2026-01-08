Велика Британія підтвердила постачання Україні 13 систем ППО Raven і двох прототипів систем Gravehawk, які вже використовуються для захисту від російських повітряних атак.

Про це йдеться у письмовій парламентській відповіді Міністерства оборони Великої Британії від 6 січня 2026 року, яку цитує UK Defence Journal.

Raven і Gravehawk: для чого ці системи Україні

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що всі 13 систем протиповітряної оборони Raven вже перебувають на озброєнні українських підрозділів.

За словами міністра у справах ветеранів Ела Карнса, ці системи дозволяють українським військовим оперативно реагувати на російські повітряні загрози поблизу лінії фронту.

Що відомо про ракети Raven

Raven — це спеціалізоване рішення ППО, розроблене спеціально для України та профінансоване Великою Британією.

Система адаптує ракету класу повітря–повітря AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з наземних платформ.

Raven призначена для ураження безпілотників, літаків і гелікоптерів, а також має обмежені можливості боротьби з крилатими ракетами.

Що відомо про систему Gravehawk

Окремо британське оборонне відомство підтвердило передання Україні двох прототипів систем Gravehawk. За контрактом передбачено постачання ще 15 таких комплексів, перша партія яких має надійти найближчим часом.

Gravehawk розроблена для посилення захисту міст і об’єктів критичної інфраструктури від далекобійних атак РФ.

Це спільний проєкт Великої Британії та Данії, який використовує українські ракети класу повітря–повітря Р-73 у наземному варіанті.