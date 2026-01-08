Никакого военного смысла в этом нет: Зеленский об ударах РФ по энергетике
- Владимир Зеленский сообщил, что в Запорожской области энергоснабжение уже восстановлено по графикам, а в Днепровщине продолжаются ремонтные работы в ряде городов.
- Президент подчеркнул, что удары РФ по энергетике зимой не имеют никакого военного смысла и направлены против гражданского населения.
Энергоснабжение в Запорожской области уже восстановили по графикам, тогда как в Днепровской области в ряде городов еще продолжаются ремонтные работы.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Удары РФ по энергетике Украины: реакция президента
Владимир Зеленский поблагодарил каждую ремонтную бригаду и все службы, которые с ночи работают над восстановлением подачи электричества, тепла и воды в Днепропетровской и Запорожской областях.
Он перечислил, что в Днепровской области работы продолжаются:
- в Днепре;
- Каменском;
- Кривом Роге;
- Никополе;
- Павлограде и других городах и общинах.
– Все необходимые ресурсы, оборудование, службы задействованы, чтобы исправить ситуацию. Поручил премьер-министру Украины Юлии Свириденко оказать всю необходимую поддержку местным властям, – подчеркнул президент.
Он добавил, что особенно важно, чтобы украинские партнеры в мире отреагировали на “издевательства России над людьми”.
– Никакого военного смысла нет в таких ударах по энергетике, по инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы. Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине – попытка сломать Украину, – отметил Зеленский.
По его словам, именно поэтому поддержка украинской стойкости и все формы помощи государству должны работать максимально.
Кроме прочего, президент Зеленский призвал, чтобы дипломатические разговоры не были поводом для торможения поставок ПВО и оборудования, которое помогает защищать жизнь украинцев.
Напомним, в Днепропетровской области – чрезвычайная ситуация, миллионы людей остались без тепла и воды.
Детские сады работают в режиме дежурных групп по четыре часа, а школьные каникулы в Днепре продлили до 11 января.
Больницы и объекты критической инфраструктуры были переведены на генераторы, в городах развернули пункты несокрушимости.
Ранее сообщалось, что энергетики за ночь восстановили электроснабжение в Запорожье.