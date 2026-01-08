Енергопостачання в Запорізькій області уже відновили за графіками, тоді як на Дніпровщині у низці міст ще тривають ремонтні роботи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Удари РФ по енергетиці України: реакція президента

Володимир Зеленський подякував кожній ремонтній бригаді та усім службам, які від ночі працюють над відновленням постачання електрики, тепла й води у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Він перерахував, що на Дніпровщині роботи тривають:

у Дніпрі;

Камʼянському;

Кривому Розі;

Нікополі;

Павлограді та інших містах і громадах.

– Всі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, щоб виправити ситуацію. Доручив Премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі, – наголосив президент.

Він додав, що є особливо важливим, щоб українські партнери у світі відреагували на “знущання Росії з людей”.

– Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими. Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні – намагання зламати Україну, – зауважив Зеленський.

За його словами, саме тому підтримка української стійкості та всі форми допомоги державі мають працювати максимально.

Крім іншого, президент Зеленський закликав, аби дипломатичні розмови не були приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя українців.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області – надзвичайна ситуація, мільйони людей залишилися без тепла та води.

Дитячі садки працюють у режимі чергових груп по чотири години, а шкільні канікули у Дніпрі продовжили до 11 січня.

Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури були переведені на генератори, у містах розгорнули пункти незламності.

Раніше повідомлялось, що енергетики за ніч відновили електропостачання на Запоріжжі.

Джерело : Офіс президента