Після російської атаки на Дніпропетровщині понад мільйон людей залишаються без базових комунальних послуг, а ситуацію у Дніпрі називають надзвичайною національного рівня.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та мер Дніпра Борис Філатов.

Ситуація з теплом, водою та електроенергією на Дніпропетровщині

За словами Кулеби, ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути тепло та воду мешканцям області.

Частину централізованих систем у кількох населених пунктах уже вдалося відновити, однак у багатьох районах ситуація залишається складною.

У будинках на лівому березі Дніпра вода подається зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

У групі ДТЕК повідомили, що енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури області.

Однак наразі на Дніпропетровщині без електропостачання залишаються близько 800 тис. родин.

Відновлювальні роботи тривають безперервно з ночі, до них залучені всі бригади регіону. Подачу електроенергії побутовим споживачам планують після повного заживлення критичних об’єктів.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що у Синельниковому водопостачання вже відновили.

Для Павлограда та громад Павлоградського і Синельниківського районів, за попередніми даними, потрібна приблизно доба, щоб повністю заповнити системи.

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що суто технічно ситуація у місті є однією з найскладніших і має ознаки надзвичайної ситуації національного рівня.

За його словами, з ночі місто працює за всіма алгоритмами реагування у постійному контакті з обласною військовою адміністрацією, профільними міністерствами та службами.

Світло поступово повертається до лікарень, які водночас мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.

Каналізація міста заживлена, лівий берег підтримується резервними джерелами живлення.

Ситуація з водопостачанням на правому березі поступово стабілізується завдяки роботі енергетиків і комунальників.

Філатов також повідомив, що всі котельні напередодні були знеструмлені, нині фахівці намагаються якнайшвидше відновити їхню роботу.

Роботу електротранспорту компенсують автобусними маршрутами.

Дитячі садки працюють у режимі чергових груп по чотири години, а шкільні канікули у Дніпрі продовжили до 11 січня.

Нагадаємо, що після російської атаки у багатьох районах Дніпра та області зникло електропостачання, виникли перебої з водою і мобільним зв’язком.

Через знеструмлення зупинялося метро у Дніпрі, частина поїздів курсувала під резервною теплотягою.

Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури були переведені на генератори, у містах розгорнули Пункти незламності.