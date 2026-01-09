Графіки вимкнення світла на Закарпатті 9 січня: скільки не буде світла
Сьогодні, 9 січня, у Закарпатській області для споживачів діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть впродовж доби для всіх черг.
Про це повідомляє Закарпаттяобленерго.
Графіки вимкнення світла на Закарпатті
Застосування графіків вимкнення світла – це вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни, наголосили в компанії. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК Укренерго.
Так, впродовж доби 9 січня різним чергам вимикатимуть світло двічі, а декому й тричі на добу. Здебільшого світла не буде від 2 до 4,5 годин поспіль.
Згідно з графіком відключення світла на Закарпатті у підчерги 1.2 планувалося вимикати світло 9 січня лише один раз.
Інформацію щодо годин включення/відключення світла на Закарпатті станом на 9 січня можна дізнатися за посиланням.
Для перевірки черги та виду обмежень електропостачання можна скористатися:
- Чат-бот в Telegram: https://t.me/zakarpatenergybot
- Чат-бот у Viber: https://chats.viber.com/zakarpatenergybot
7 січня уряд виніс рішення, згідно з яким заборонив відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання в опалювальний сезон 2025/2026 років.
Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий зранку 7 січня повідомив, що низка лікарень міста та весь комунальний електротранспорт залишилися без світла.