Сьогодні, 9 січня, у Закарпатській області для споживачів діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть впродовж доби для всіх черг.

Про це повідомляє Закарпаттяобленерго.

Графіки вимкнення світла на Закарпатті

Застосування графіків вимкнення світла – це вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни, наголосили в компанії. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК Укренерго.

Так, впродовж доби 9 січня різним чергам вимикатимуть світло двічі, а декому й тричі на добу. Здебільшого світла не буде від 2 до 4,5 годин поспіль.

Згідно з графіком відключення світла на Закарпатті у підчерги 1.2 планувалося вимикати світло 9 січня лише один раз.

Інформацію щодо годин включення/відключення світла на Закарпатті станом на 9 січня можна дізнатися за посиланням.

Для перевірки черги та виду обмежень електропостачання можна скористатися:

7 січня уряд виніс рішення, згідно з яким заборонив відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання в опалювальний сезон 2025/2026 років.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий зранку 7 січня повідомив, що низка лікарень міста та весь комунальний електротранспорт залишилися без світла.