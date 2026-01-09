Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією, заявили у КМДА.

У Києві з систем опалення зливають воду

У КМДА пояснюють, що вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Важливо:

злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час;

таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу – це вимога безпеки.

– Такі рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб’єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією, – йдеться у заяві КМДА.

Нагадаємо, що цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені – ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих, та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без теплопостачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.

Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, не дивлячись на ризики й негоду.

Ситуація у Києві є надзвичайно складною, проте контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення.

У КМДА закликають утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги, що вже робили неодноразово.