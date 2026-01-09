Повреждения ТЭЦ в Киеве подлежат более или менее быстрому ремонту, поскольку не являются новыми для энергетиков, заявил 1-й заместитель главы энергокомитета Алексей Кучеренко.

ТЭЦ Киева: какие последствия после ночной атаки РФ

Повреждения ТЭЦ Киева после ночного российского обстрела не являются новыми для энергетиков и подлежат ликвидации в ближайшее время, говорит первый заместитель главы энергокомитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

— Конкретно говорить о повреждениях ТЭЦ не буду, но отмечу, что, по моей информации, ничего нового для энергетиков во время сегодняшней атаки не произошло. Это уже было, и они знают, думаю, что с этим делать. После атаки в ноябре подобные повреждения ликвидировали, кажется, за сутки или чуть больше, – сообщил Кучеренко в комментарии интернет-порталу Энергореформа.

Кроме того, он подчеркнул, что в любом случае нужно избегать паники в столице, а для этого местные власти должны четко все разъяснять.

— Не хочу сейчас сеять панику, потому что в зависимости от того, как энергетики успеют отремонтировать ТЭЦ и котельные, будет приниматься решение об отоплении в столице, – отметил Кучеренко.

Он сообщил, что коммунальные службы ожидают решения от КГГА, “и там, где есть профессиональные бригады, все будет четко сделано и нормально отработано”.

— Если сольют воду из системы, то в любом случае не придется ждать до весны, как некоторые пишет, (а только, – Ред.) до определенного потепления. Ибо запуск теплоносителя – это такой трудный и непредсказуемый процесс, который сложно делать в лютые морозы, – объяснил Кучеренко.

Он подчеркнул, что пока не стоит говорить о проблемах с холодным водоснабжением в многоквартирных домах.

– Главное, чтобы была циркуляция, а это электричество и насосы. Да, есть проблемы с альтернативным питанием насосов. Но не думаю, что будет минус в квартирах, – отметил народный депутат.

Как сообщалось, по данным из источников, близких к КГГА, ТЭЦ-4 (“Еврореконструкция”) уже начинает циркуляцию теплоносителя, для возобновления работы ТЭЦ-5 требуется ориентировочно двое суток, для ТЭЦ-6 — примерно сутки (оба “Киевтеплоэнерго”). Водоснабжение и водоотвод в Киеве заживлены. Управляющие компании получили задачу слить теплоносители из жилых домов, подключенных к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Напомним, что РФ в ночь на 9 января нанесла очередной удар по Киеву. В результате половина домов Киева осталась без тепла, жителей столицы призывают уехать за город.

Наиболее сложная ситуация с восстановлением тепла в Соломенском, Печерском, Голосеевском районах и Теремках, однако энергетики и коммунальщики прорабатывают разные варианты, чтобы вернуть его как можно скорее.

Он также подчеркнул, что не прекращается работа по переключению тепловых районов, максимальному запуску всего имеющегося оборудования котельных, чтобы перераспределить тепло и обезопасить системы отопления максимального количества домов.

В то же время, о сроках восстановления тепла пока не сообщается.