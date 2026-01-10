Все направления давления на Россию или связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться к изменению реалий военного времени.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главы Офиса президента Кирилла Буданова.

Зеленский о приоритетах и санкционной политике

Как отметил глава государства, вместе с Будановым они обсудили приоритеты работы Офиса президента, в частности, вопросы санкционной политики.

По мнению Зеленского, все направления давления на Россию или связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться к изменению реалий во время войны.

Президент анонсировал усиление санкционного инструментария Украины.

Зеленский рассказал, что Буданов доложил об итогах части встреч в рамках дипломатического трека переговоров.

Кроме этого, они определили задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке.

Буданов о коррупции в ТЦК и СОЧ в армии

10 января глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал решения, направленные на противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросам самовольного оставления части в украинской армии.

По его словам, не могут допускаться злоупотребления должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины. Как утверждает Буданов, изучается проблематика этих вопросов.

Фото : Офис президента