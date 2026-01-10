Всі напрями тиску на Росію або повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Зеленський про пріоритети та санкційну політику

Як зазначив глава держави, разом з Будановим вони обговорили пріоритети роботи Офісу президента, зокрема, питання санкційної політики.

На думку Зеленського, всі напрями тиску на Росію або повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій під час війни.

Президент анонсував посилення санкційного інструментарію України.

Зеленський розповів, що Буданов доповів про підсумки частини зустрічей у рамках дипломатичного треку перемовин.

Крім цього, вони визначили завдання у рамках внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку.

Буданов про корупцію у ТЦК і СЗЧ в армії

10 січня керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував рішення, спрямовані на протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання самовільного залишення частини в українські армії.

За його словами, не можуть допускатися зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни. Як стверджує Буданов, вивчається проблематика цих питань.

Фото : Офіс президента