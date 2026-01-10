На встрече мировых лидеров в Давосе Украина и США собираются подписать соглашение о процветании для восстановления страны, сообщила The Telegraph.

Ожидается подписание соглашения о реконструкции между США и Украиной

Ссылаясь на неназванных западных чиновников, издание пишет, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправляются на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, они встретятся и окончательно согласуют соглашение о реконструкции.

— Украинский президент надеялся поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности. Однако его европейские союзники из Коалиции желающих отговорили его от этой поездки и вместо этого предложили Всемирный экономический форум как лучшую альтернативу для встречи с господином Трампом, — пишет The Telegraph.

В частности, соглашение предусматривает привлечение $800 млрд в реконструкцию Украины в течение десяти лет.

— Считается, что это откроет путь для ряда кредитов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств. Киев надеется, что предложение Вашингтону принять участие в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, к которым Трамп может быть благосклонен, сделает президента США более склонным предоставить надежные гарантии безопасности, — отмечает издание.

По информации The Telegraph, соглашение разработано на основе договора о полезных ископаемых, подписанного в прошлом году, которое “предоставило американским инвесторам преференциальный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине”.

Напомним, что ранее издание Bloomberg писало, что президент Владимир Зеленский обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США как часть более широкого пакета мер по процветанию, направленного на стимулирование восстановления Украины после войны.

Также сообщалось, что Зеленский ожидает встречи с Трампом либо в США, либо в Давосе (Швейцария).