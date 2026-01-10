На зустрічі світових лідерів у Давосі Україна й США збираються підписати угоду про “процвітання” для відновлення країни, повідомила The Telegraph.

Очікується підписання угоди про реконструкцію між США та Україною

Посилаючись на неназваних західних чиновників, видання пише, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушають до швейцарського гірського курорту, де, як очікується, вони зустрінуться і остаточно узгодять документ про реконструкцію.

– Український президент сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки. Однак його європейські союзники з Коаліції охочих відрадили його від цієї поїздки і замість цього запропонували Всесвітній економічний форум як кращу альтернативу для зустрічі з паном Трампом, – пише The Telegraph.

Зокрема, угода передбачає залучення $800 млрд у реконструкцію України впродовж десяти років.

– Вважається, що це відкриє шлях для низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів. Київ сподівається, що, пропозиція Вашингтону взяти участь у післявоєнній відбудові, особливо в проектах, до яких Трамп може бути прихильним, зробить президента США буде більш схильним надати надійні гарантії безпеки, – зазначає видання.

За інформацією The Telegraph, угода розроблена на основі угоди про корисні копалини, підписаної минулого року, яка “надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні”.

Нагадаємо, що раніше видання Bloomberg писало, що президент Володимир Зеленський обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США як частину ширшого пакету заходів щодо процвітання, спрямованого на стимулювання відновлення України після війни.

Також повідомлялось, що Зеленський очікує зустрічі з Трампом або у США, або у Давосі (Швейцарія).