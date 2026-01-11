У лидера Чечни Рамзана Кадырова отказали почки.

По сообщениям СМИ, после того, как у Рамзана Кадырова отказали почки, в России идут обсуждения кандидатов на нового руководителя Чечни, сообщил источник Укринформа в ГУР МО Украины.

По данным источников в украинской разведке, сейчас Кадыров находится в собственной больнице в Чечне. Из-за отказа почек он находится на процедуре диализа, и врачи не дают никаких прогнозов.

В больницу, где находится Кадыров, съехались члены семейного клана (тейпа), в том числе и из других стран.

Значительно активизировался процесс определения кандидатуры на его место. Среди наиболее вероятных — Магомед Даудов, Апти Алаудинов и старший сын Рамзана Ахмат.

Напомним, что еще в 2024 году различные источники – российские, украинские, западные, британские писали о том, что состояние здоровья Кадырова тяжелое и ухудшается.

Также сообщалось, что глава Чечни уже несколько лет болеет тяжелым недугом. По данным СМИ, еще в 2019 году Рамзану Кадырову поставили диагноз – некроз поджелудочной железы, который не оставляет надежд на его выздоровление.

Тогда, еще весной, обсуждались различные возможные кандидаты на должность главы Чечни, в частности среди вариантов называли Ахмата Апти Алаудинова.