У лідера Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки.

У Рамзана Кадирова відмовили нирки

За повідомленнями ЗМІ, після того, як у Рамзана Кадирова відмовили нирки, у Росії йдуть обговорення кандидатів на нового керівника Чечні, повідомило джерело Укрінформу в ГУР МО України.

За даними джерел в українській розвідці, наразі Кадиров перебуває у власній лікарні у Чечні. Через відмову нирок він перебуває на процедурі діалізу, і лікарі не дають жодних прогнозів.

До лікарні, де перебуває Кадиров, зʼїхались члени сімейного клану (тейпу), зокрема й з інших країн.

Значно активізувався процес визначення кандидатури на його місце. Серед найбільш ймовірних — Маґомєд Даудов, Апті Алаудінов та старший син Рамзана Ахмат.

Нагадаємо, що ще у 2024 році у різних джерел – українських, західних, британських писали про те, що стан здоров’я у Кадирова важкий, і він погіршується

Також повідомлялось, що голова Чечні уже кілька років хворіє на тяжку недугу. За даними ЗМІ, ще у 2019 році Рамзану Кадирову поставили діагноз – некроз підшлункової залози, який не залишає надій на його одужання.

Тоді, ще на весні, обговорювались різні можливі кандидати на посаду очільника Чечни, зокрема серед варіантів називали Ахмата Апті Алаудінова.

