В Запорожской области на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра частично разрушены опоры антидроновых туннелей.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Разрушение антидроновых туннелей в Запорожье

По словам Федорова, эксплуатация указанных участков антидроновых туннелей в Запорожской области осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.

— На место нештатной ситуации привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды, — говорится в сообщении.

В то же время продолжается ликвидация последствий значительных снегопадов, которые накрыли большинство регионов Украины. В частности, осуществляется расчистка от снега, подсыпка от гололеда и восстановление движения на транспортных артериях во всех областях.

По словам Федорова, особое внимание уделяется дорогам к больницам, учебным заведениям и другим объектам жизнеобеспечения общин. Привлечено необходимое количество техники, уточнил руководитель ОВА.

Снегопады в Запорожской области

С ночи 11 января Запорожскую область засыпает снегом. По информации ОВА, на обед высота снега уже достигла 10 см. Осадки продолжаются, поэтому основной снег ожидается к вечеру.

В ГСЧС Запорожья подчеркнули, что спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности, особенно водителям, в связи с ухудшением погодных условий.

По прогнозам Запорожского областного Гидрометцентра, 11 января в результате прохождения юго-западного циклона ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый).