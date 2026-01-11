В Запорожской области ветер разрушил антидроновые туннели: продолжается восстановление
- Из-за сильных порывов ветра в Запорожской области произошло частичное разрушение антидроновых туннелей на прифронтовых дорогах.
- Регион потерпел от сильных снегопадов и гололеда, что заставило спасателей и коммунальные службы работать в усиленном режиме.
В Запорожской области на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра частично разрушены опоры антидроновых туннелей.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Разрушение антидроновых туннелей в Запорожье
По словам Федорова, эксплуатация указанных участков антидроновых туннелей в Запорожской области осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.
— На место нештатной ситуации привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды, — говорится в сообщении.
В то же время продолжается ликвидация последствий значительных снегопадов, которые накрыли большинство регионов Украины. В частности, осуществляется расчистка от снега, подсыпка от гололеда и восстановление движения на транспортных артериях во всех областях.
По словам Федорова, особое внимание уделяется дорогам к больницам, учебным заведениям и другим объектам жизнеобеспечения общин. Привлечено необходимое количество техники, уточнил руководитель ОВА.
Снегопады в Запорожской области
С ночи 11 января Запорожскую область засыпает снегом. По информации ОВА, на обед высота снега уже достигла 10 см. Осадки продолжаются, поэтому основной снег ожидается к вечеру.
В ГСЧС Запорожья подчеркнули, что спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности, особенно водителям, в связи с ухудшением погодных условий.
По прогнозам Запорожского областного Гидрометцентра, 11 января в результате прохождения юго-западного циклона ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый).