У Запорізькій області на деяких ділянках прифронтових доріг внаслідок сильного пориву вітру частково зруйновані опори антидронових тунелів.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Руйнування антидронових тунелів на Запоріжжі

За словами Федорова, експлуатація зазначених ділянок антидронових тунелів у Запорізькій області здійснюється інженерними підрозділами Сил безпеки та оборони України.

– На місце нештатної ситуації залучені додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди, – йдеться у повідомленні.

Водночас триває ліквідація наслідків значних снігопадів, які накрили більшість регіонів України. Зокрема, здійснюється розчищування від снігу, підсипка від ожеледиці та відновлення руху на транспортних артеріях в усіх областях.

За словами Федорова, особлива увага приділяється дорогам до лікарень, закладів освіти та інших обʼєктів забезпечення життєдіяльності громад. Залучено необхідну кількість техніки, уточнив керівник ОВА.

Снігопади у Запорізькій області

З ночі 11 січня Запорізьку область засипає снігом. За інформацією ОВА, станом на обід, висота снігу вже сягнула 10 см. Опади тривають, тому основний сніг очікується до вечора.

У ДСНС Запоріжжя наголосили, що рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки, особливо водіїв, у зв’язку з погіршенням погодних умов.

За прогнозами Запорізького обласного Гідрометцентру, 11 січня внаслідок проходження південно-західного циклону очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпечності, жовтий).