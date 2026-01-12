Большинство украинцев ждали зимнюю сказку во время новогодних праздников. Однако сейчас страна столкнулась с настоящими морозами и снежной погодой. В условиях поврежденной энергетической инфраструктуры такая зима стала серьезным испытанием для многих регионов.

Когда придет потепление в Украину и стоит ли рассчитывать на ослабление морозов, Факты ICTV узнавали у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.

Сколько продлятся морозы в Украине

Синоптик рассказала, что до конца недели в стране сохранится типичная зимняя погода — холодная ночью и с умеренными морозами днем в большинстве областей. Немного теплее будет на юге, юго-востоке и в Закарпатье.

— Такие погодные условия обусловлены полем высокого атмосферного давления у земной поверхности в сочетании с холодными воздушными массами на высоте, — сообщила синоптик.

Атмосферное давление будет постепенно расти, поэтому будет преобладать погода без осадков. В то же время 13 января днем в Карпатах и на Закарпатье местами возможен снег.

Когда потеплеет в Украине: прогноз синоптика

15 января с запада будет проходить атмосферный фронт. В ночные часы он принесет небольшой снег в Житомирской и Винницкой областях, а днем осадки охватят большую часть территории Украины, за исключением северо-восточных регионов.

— Незначительное потепление возможно 15-16 января благодаря облачности и небольшим осадкам в виде снега, — рассказала Наталья Птуха.

Что касается температуры, то в ближайшие дни ночью ожидаются сильные морозы, от -13 до -20°C, а днем от -7 до -15°C. Исключением остаются юг, юго-восток и Закарпатье, где температурные показатели будут выше.

Поэтому ночью здесь от -5 до -14°C, а днем от -1 до -8°C. В четверг, 15 января, в этих регионах температура будет колебаться от -2 до +3°C из-за влияния атмосферного фронта.

Когда закончатся морозы в Украине

Однако резких температурных изменений синоптик не прогнозирует. По крайней мере до 17 января существенных колебаний не ожидается. Таким образом, ночью сохранятся сильные морозы, днем будет немного теплее.

После незначительного потепления 15-16 января, начиная с 17 января, в северных областях прогнозируется повторное понижение температуры. На севере ночью до -15…-20°C, а днем максимальные значения составят -9…-15°C.

Традиционно теплее будет на юге и юго-востоке, поэтому здесь ожидаем от -1 до -7°C, а на Закарпатье температура будет колебаться около нуля.