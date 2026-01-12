Більшість українців чекали на зимову казку під час новорічних свят. Однак нині країна зіткнулася зі справжніми морозами та сніжною погодою. За умов пошкодженої енергетичної інфраструктури така зима стала серйозним випробуванням для багатьох регіонів.

Коли прийде потепління в Україну та чи варто розраховувати на послаблення морозів, Факти ICTV дізнавалися в синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталі Птухи.

Скільки триватимуть морози в Україні

Синоптикиня розповіла, що до кінця тижня у країні утримається типова зимова погода – холодна вночі та з помірними морозами вдень у більшості областей. Дещо тепліше буде на півдні, південному сході та на Закарпатті.

– Такі погодні умови зумовлені полем високого атмосферного тиску біля земної поверхні в поєднанні з холодними повітряними масами на висоті, – повідомила синоптикиня.

Атмосферний тиск поступово зростатиме, тому переважатиме погода без опадів. Водночас 13 січня вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями можливий сніг.

Коли потеплішає в Україні: прогноз синоптика

15 січня з заходу проходитиме атмосферний фронт. У нічні години він принесе невеликий сніг у Житомирській та Вінницькій областях, а вдень опади охоплять більшість території України, за винятком північно-східних регіонів.

– Незначне потепління можливе 15-16 січня завдяки хмарності та невеликим опадам у вигляді снігу, – розповіла Наталя Птуха.

Щодо температури, то найближчими днями вночі очікуються сильні морози, від -13 до -20°C, а удень від -7 до -15°C. Винятком залишаються південь, південний схід і Закарпаття, де температурні показники будуть вищими.

Тож вночі тут від -5 до -14°C, а удень від -1 до -8°C. У четвер, 15 січня, в цих регіонах температура коливатиметься від -2 до +3 °C через вплив атмосферного фронту.

Коли закінчаться морози в Україні

Однак різких температурних змін синоптикиня не прогнозує. Принаймні до 17 січня істотних коливань не очікується. Отже, уночі зберігатимуться сильні морози, удень буде трохи тепліше.

Після незначного потепління 15-16 січня, починаючи з 17 січня, у північних областях прогнозується повторне зниження температури. На півночі вночі до -15…-20°C, а вдень максимальні значення становитимуть -9…-15°C.

Традиційно тепліше буде на півдні та південному сході, тож тут очікуємо від -1 до -7°C, а на Закарпатті температура коливатиметься близько нуля.