Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Визит главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде в Киев: что известно

Андрей Сибига отметил, что Украина и Норвегия являются близкими союзниками, которых объединяет общая история и общие ценности.

Визит норвежского министра начался с чествования памяти украинских защитников, погибших при защище Украины.

— Рады приветствовать Эспена Барта Эйде в Киеве в этот холодный зимний день. Украина и Норвегия — близкие союзники, объединенные многовековой общей историей, — отметил Сибига.

По его словам, стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество, мирные инициативы, вопросы обороны и укрепления устойчивости Украины.

— Сегодня мы обсудим наше взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины. Выражаю благодарность Норвегии за поддержку, — добавил глава МИД Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.

Фото: Андрей Сибига