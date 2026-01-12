12 січня міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Візит глави МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде до Києва: що відомо

Андрій Сибіга зазначив, що Україна та Норвегія є близькими союзниками, яких поєднує спільна історія та спільні цінності.

Візит норвезького міністра розпочався з вшанування пам’яті українських захисників, які загинули, обороняючи Україну.

— Раді вітати Еспена Барта Ейде в Києві в цей холодний зимовий день. Україна і Норвегія — близькі союзники, об’єднані багатовіковою спільною історією, — зазначив Сибіга.

За його словами, сторони планують обговорити двосторонню співпрацю, мирні ініціативи, питання оборони та зміцнення стійкості України.

— Сьогодні ми обговоримо наше взаємовигідне співробітництво, мирні зусилля, оборону та стійкість України. Висловлюю вдячність Норвегії за підтримку, — додав очільник МЗС України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.

Фото: Андрій Сибіга