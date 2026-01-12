В ночь на 12 января (с 18:00 11 января) российские войска осуществили очередную массированную воздушную атаку по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 января: что известно

В общей сложности во время ночной атаки на Украину противник применил 156 ударных БпЛА из районов Миллерово, Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Около 110 из них составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 135 вражеских БпЛА на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных дронов в 11 локациях, а также падение сбитых БпЛА или их обломков на двух локациях.

В частности, в результате атаки в Одессе и область повреждены объекты энергетики, административное здание и по меньшей мере пять частных домов. Еще один частный дом разрушен.

Обесточены несколько населенных пунктов региона и Пересыпский район областного центра.

Пострадали два человека.

В ночь на 12 января враг также атаковал Киев ударными беспилотниками.

В результате атаки в Соломенском районе российский БпЛА попал в нежилое здание, в результате чего возник пожар.

По другому адресу в этом же районе обломки упали возле жилого дома — взрывной волной выбило окна и вспыхнул пожар.

Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным Воздушных сил, вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве страны остаются вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.