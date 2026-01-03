Во время переговоров в Париже (Франция) на следующей неделе запланированы встречи с командой президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в субботу.

Зеленский о дипломатических планах Украины на январь

Глава государства сообщил, что уже завтра в Европу выезжают представители Генеральных штабов и военного сектора. В течение суток они будут работать во Франции.

После этого, 6 января, состоится встреча лидеров Коалиции желающих, во время которой будут доработаны документы по безопасности: фокус – на гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

Зеленский уточнил, что в течение этих дней в Париже также состоятся встречи с командой президента США Дональда Трампа. А дальше – возможна встреча в США на уровне лидеров.

– У нас будет присутствовать команда США. Я понимаю, на каком уровне, пока не буду говорить, пусть это будет официальная информация от Белого Дома. У нас будут встречи в Париже с американцами. И после этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января, — отметил президент.

Зеленский уточнил, что Украина и партнеры из Коалиции желающих планируют финализировать в Париже документ о гарантиях безопасности. Он должен стать основой “для обсуждения в США с президентом Трампом”.

Переговоры советников по нацбезопасности 3 января

Как известно, 3 января в Киеве состоялись переговоры советников по вопросам национальной безопасности стран Европы с участием представителей ЕС, Канады и НАТО. К обсуждениям в формате видеосвязи присоединился и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф

Всего состоялось три панели консультаций. Первый блок касался рамочных документов, в частности вопросов гарантий безопасности и подходов к мирному плану.

Второй блок был посвящен экономическому восстановлению Украины, в частности выделению 800 млрд долларов на 10 лет.

Третий блок – военно-политический с участием главы Офиса президента Кирилла Буданова, руководителей разведок и руководства парламента.

Уже 5 января состоится встреча начальников Генеральных штабов, а 6 января – встреча на уровне лидеров Коалиции желающих в Париже.