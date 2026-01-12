Президент Володимир Зеленський поділився детальною інформацією про результати роботи української переговорної групи з американською стороною.

Зеленський про переговори

Він зазначив, що сторони обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню.

Зеленський доручив фіналізувати та передати на розгляд на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США.

– Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз, – наголосив президент.

Також обговорювали документи щодо відбудови та економічного розвитку країни.

– Доручив Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка, – додав глава держави.

Він підкреслив необхідність чітких механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від партнерів.

– Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися, – зазначив Зеленський.

Президент також торкнувся питань санкцій і контролю за фінансовими схемами агресора.

– Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів, – підкреслив Зеленський.

На завершення президент подякував міжнародним партнерам, хто допомагає захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку.