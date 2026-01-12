В Черном море РФ атаковала иностранные гражданские суда, есть раненый
- 12 января войска РФ атаковали два гражданских судна в акватории Черного моря.
- В результате удара по танкеру один член экипажа получил ранения.
- Украина заявила об угрозе международному мореплаванию и торговле.
12 января российские войска совершили атаку на два гражданских судна в акватории Черного моря.
Под удар попали корабли под флагами Панамы и Сан-Марино, в результате чего ранения получил один моряк.
РФ атаковала гражданские суда
Об этом сообщили вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По предоставленной информации, один из беспилотников попал в танкер под флагом Панамы, который находился в зоне ожидания и направлялся в порт Черноморск для загрузки маслом. В результате атаки пострадал член экипажа.
Его силами Военно-морских сил Украины эвакуировали в порт Одесса, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Также было атаковано судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. В этом случае обошлось без пострадавших, а судно продолжило движение по маршруту.
– Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств, – подчеркнул Алексей Кулеба.
Напомним, 9 января войска РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.
Тогда погиб член экипажа — гражданин Сирии.