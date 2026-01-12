Російські війська 12 січня здійснили атаку на два цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Під удар потрапили кораблі під прапорами Панами та Сан-Марино, внаслідок чого поранення отримав один моряк.

РФ атакувала цивильні судна

Про це повідомили віцепрем’єр з відновлення України міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За наданою інформацією, один із безпілотників влучив у танкер під прапором Панами, який перебував у зоні очікування та прямував до порту Чорноморськ для завантаження олією. Унаслідок атаки постраждав член екіпажу.

Його силами Військово-морських сил України евакуювали до порту Одеса, де надали необхідну медичну допомогу.

Також було атаковано судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту з вантажем кукурудзи. У цьому випадку обійшлося без постраждалих, а судно продовжило рух за маршрутом.

– Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань, – наголосив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 9 січня війська рф завдали ударів по портах Одеси та Чорноморська.

Тоді загинув член екіпажу – громадянин Сирії.