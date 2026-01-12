У Чорному морі РФ атакувала іноземні цивільні судна, є поранений
- Війська РФ 12 січня атакували два цивільні судна в акваторії Чорного моря.
- Унаслідок удару по танкеру один член екіпажу отримав поранення.
- Україна заявила про загрозу міжнародному мореплавству та торгівлі.
Російські війська 12 січня здійснили атаку на два цивільні судна в акваторії Чорного моря.
Під удар потрапили кораблі під прапорами Панами та Сан-Марино, внаслідок чого поранення отримав один моряк.
РФ атакувала цивильні судна
Про це повідомили віцепрем’єр з відновлення України міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За наданою інформацією, один із безпілотників влучив у танкер під прапором Панами, який перебував у зоні очікування та прямував до порту Чорноморськ для завантаження олією. Унаслідок атаки постраждав член екіпажу.
Його силами Військово-морських сил України евакуювали до порту Одеса, де надали необхідну медичну допомогу.
Також було атаковано судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту з вантажем кукурудзи. У цьому випадку обійшлося без постраждалих, а судно продовжило рух за маршрутом.
– Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань, – наголосив Олексій Кулеба.
Нагадаємо, 9 січня війська рф завдали ударів по портах Одеси та Чорноморська.
Тоді загинув член екіпажу – громадянин Сирії.