СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили подрыв полицейских в Херсоне, после этого побег в Россию.

Агенты ФСБ готовили теракт в Херсоне

Контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт в Херсоне. По результатам действий на опережение в городе задержаны два агента ФСБ, которые готовили покушение на сотрудников местного подразделения Национальной полиции.

— Как установило расследование, по заказу России фигуранты должны были взорвать несколько служебных автомобилей вместе с украинскими правоохранителями. В случае выполнения вражеской задачи ФСБ обещала агентам “эвакуацию” в Россию, — говорится в сообщении СБУ.

По материалам дела, подготовкой теракта занимались двое местных безработных, попавших во внимание Кремля в одном из пророссийских Telegram-каналов.

После вербовки они арендовали квартиру у здания Нацполиции. Далее агенты обустроили на балконе временной квартиры скрытую видеокамеру, которая снимала режимный объект.

Посредством “наблюдательного пункта” агенты Кремля отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных авто.

После этого агенты должны были заложить самодельные взрывные устройства под кузова полицейского транспорта и дистанционно подорвать их в момент, когда там бы находились правоохранители.

Взрывчатку для теракта злоумышленники должны были изготовить из комплектующих, которые ФСБ планировало передать им с помощью дронов с левобережья Херсона.

— Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел, задокументировали преступления российских агентов и задержали их в арендованном жилье. При обыске у задержанных изъяты видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на РФ, — сообщает СБУ.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что фигуранты дополнительно отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и подыскивали новых “кандидатов” в агенты.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.