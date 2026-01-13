СБУ затримала агентів ФСБ, які готувалися підірвати поліцейських у Херсоні і після цього втекти до РФ.

Агенти ФСБ готувала теракт у Херсоні

Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту у Херсоні. За результатами дій на випередження у місті затримано двох агентів ФСБ, які готували замах на співробітників місцевого підрозділу Національної поліції.

– Як встановило розслідування, на замовлення рф фігуранти мали підірвати декілька службових авто разом з українськими правоохоронцями. У разі виконання ворожого завдання ФСБ обіцяла агентам “евакуацію” до Росії, – йдеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє місцевих безробітних, які потрапили до уваги Кремля в одному з проросійських Telegram-каналів.

Після вербування вони орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. Далі агенти облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру, яка знімала режимний об’єкт.

За допомогою “спостережного пункту” агенти Кремля відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто.

Після цього агенти повинні були закласти саморобні вибухові пристрої (СВП) під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у той момент, коли там б знаходились правоохоронці.

Вибухівку для теракту зловмисники мали виготовити з комплектуючих, які ФСБ планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини.

– Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, задокументували злочини російських агентів і затримали їх в орендованій оселі. При обшуках у затриманих вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на РФ, – повідомляє СБУ.

Крім того, під час розслідування було встановлено, що фігуранти додатково відстежували локації Сил оборони у Херсоні та підшукували нових “кандидатів” у агенти.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.