Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир может отреагировать на сегодняшний массированный удар России новыми пакетами военной помощи Украине.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Зеленский об атаке на Украину 13 января

По словам президента, ночью враг запустил по Украине почти 300 дронов, из которых большинство – это ударные Шахеды. Еще летело 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Основной целью врага была наша энергетика: генерация, подстанции. Также много разрушено жилой и гражданской инфраструктуры. Под вражескими ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Донецкая области.

– Без какого-либо военного смысла россияне ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротичах в Харьковской области и убили четырех человек, – подчеркнул президент Зеленский.

В Киевской области сейчас несколько сотен тысяч семей остались без электричества.

– Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и особенно зимой, – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас страны могут ответить на сегодняшнюю атаку России новыми пакетами помощи Украине.

– Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорились с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет, – подытожил глава государства.

Ночью 13 января российские войска атаковали Одессу ударными БПЛА. В результате атаки повреждены объекты энергетики, многоквартирные жилые дома и социальная инфраструктура. Ударам подверглась больница, детский сад, лицей, фитнес-центр, луна-парк, а также частный транспорт.