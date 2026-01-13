Мир может ответить на сегодняшний террор новой помощью Украине – Зеленский
- В ночь на 13 января основной целью врага стала энергетическая инфраструктура и гражданские объекты в ряде регионов.
- В Киевской области без электроснабжения остались несколько сотен тысяч семей.
- Ракетный удар по почтовому терминалу в Харьковской области унес жизни четырех человек.
- Зеленский подчеркнул необходимость ежедневных поставок ракет для систем ПВО, особенно зимой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир может отреагировать на сегодняшний массированный удар России новыми пакетами военной помощи Украине.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
Зеленский об атаке на Украину 13 января
По словам президента, ночью враг запустил по Украине почти 300 дронов, из которых большинство – это ударные Шахеды. Еще летело 18 баллистических и 7 крылатых ракет.
Основной целью врага была наша энергетика: генерация, подстанции. Также много разрушено жилой и гражданской инфраструктуры. Под вражескими ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Донецкая области.
– Без какого-либо военного смысла россияне ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротичах в Харьковской области и убили четырех человек, – подчеркнул президент Зеленский.
В Киевской области сейчас несколько сотен тысяч семей остались без электричества.
– Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и особенно зимой, – заявил Владимир Зеленский.
По его словам, сейчас страны могут ответить на сегодняшнюю атаку России новыми пакетами помощи Украине.
– Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорились с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет, – подытожил глава государства.
Ночью 13 января российские войска атаковали Одессу ударными БПЛА. В результате атаки повреждены объекты энергетики, многоквартирные жилые дома и социальная инфраструктура. Ударам подверглась больница, детский сад, лицей, фитнес-центр, луна-парк, а также частный транспорт.