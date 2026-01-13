Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ може відреагувати на сьогоднішній масований удар Росії новими пакетами військової допомоги Україні.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Зеленський про атаку на Україну 13 січня

За словами президента, вночі ворог запустив по Україні майже 300 дронів, з яких більшість – це ударні Шахеди. Ще летіло 18 балістичних та сім крилатих ракет.

Основною ціллю ворога була наша енергетика: генерація, підстанції. Також багато зруйновано житлової та цивільної інфраструктури. Під ворожими ударами опинилися Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

– Без жодного військового сенсу росіяни вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили чотирьох людей, – наголосив президент Зеленський.

На Київщині наразі кілька сотень тисяч сімей залишилися без електрики.

– Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз країни можуть відповісти на сьогоднішню атаку Росії новими пакетами допомоги Україні.

– Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовились з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе, – підсумував глава держави.

Уночі проти 13 січня російські війська атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики, багатоквартирні житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Ударів зазнали лікарня, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, луна-парк, а також приватний транспорт.