У понеділок, 12 січня, відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, під час якого представили законопроєкт Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Оновлення українського правопису: що відомо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання озвучив ідею оновлення українського правопису та створення окремого глосарію правничої мови, у якому не буде канцеляризмів і русизмів.

За його словами, така ініціатива є необхідною для подальшого розвитку державної мови в правничій та науковій сферах.

– Ми маємо 73 роки перебування під радянською окупацією, що зупинило розвиток української наукової та правничої мови, – наголосив Стефанчук.

Згідно з представленими планами, оновлений український правопис мають узгодити до 1 березня 2026 року після проведення консультацій із Кабінетом міністрів та науковими інституціями.

Водночас правничий глосарій розроблятимуть у співпраці з мовознавцями та юристами.

У межах законопроєкту планують запровадити створення унікального національного шрифту для державних документів.

Наголошується, що використання шрифтів російського походження, зокрема Peterburg або Izhitsa, в офіційних актах і на державних відзнаках України є недопустимим.